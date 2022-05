Una palestra a cielo aperto al baluardo San Salvatore

Il baluardo San Salvatore sarà destinato alla pratica sportiva delle associazioni. Dopo l’iniziativa Lucca si muove, sport is back dello scorso anno, che prevedeva l’utilizzo gratuito di alcuni baluardi delle mura per la pratica sportiva outdoor da parte di associazioni, realtà sportive e palestre del territorio, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di ampliare l’esperimento, rendendo sistematico l’impegno a favore dell’attività fisica e sportiva all’aria aperta.

Per fare questo la giunta comunale ha aderito al progetto Sport nei parchi, promosso da Sport e Salute Spa e da Anci: la linea 2 Urban sport activity e weekend, scelta dall’amministrazione comunale, prevede in particolare di mettere a disposizione un’area non attrezzata, nel caso specifico il baluardo San Salvatore, che verrà gestito da associazioni sportive dilettantistiche individuate attraverso un avviso pubblico.

Il progetto avrà una durata complessiva di un anno e il costo di 37 mila euro, di cui 24 mila a carico di Sport e Salute e 13 mila a carico del Comune di Lucca. La formula sarà sostanzialmente quella già proposta lo scorso anno: le associazioni sportive durante la settimana potranno infatti svolgere sul baluardo l’attività con i loro associati, mentre nei fine settimana dovranno offrire un programma di attività gratuite destinate a bambini, ragazzi, donne e over 65.

“L’obbiettivo – spiegano dall’amministrazione – resta quello di sostenere il mondo sportivo che a causa del Covid-19 ha visto drasticamente ridurre i propri spazi vitali; d’altra parte parte la stessa pandemia ha generato una maggiore richiesta di luoghi all’aperto da poter destinare alla pratica sportiva e alla socializzazione in piena sicurezza”.