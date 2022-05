Diva, la birra rosa è made in Lucca: l’idea di Dania e Veronica è realtà

Si chiama Diva ed è una birra blanche frutto della creatività di Dania Miceli e Veronica Pierucci, titolari del negozio di specialità alimentari chilometro zero in corso Garibaldi a Lucca. La sua particolarità? Essere una birra rosa che le due imprenditrici hanno fortemente voluto collaborando per la sua creazione da circa un anno con il birrificio Toptà di Montecarlo.

“Volevamo un prodotto particolare – spiegano Dania e Veronica – che avesse come carattere distintivo il colore rosa. Ci siamo quindi indirizzati su una birra trovando la collaborazione dell’azienda di Montecarlo che ha cercato con noi di giungere ad un prodotto di qualità e soprattutto particolare. Siamo davvero soddisfatte della nostra ‘Diva’, 4,2 gradi con retrogusto fruttato e leggermente acidulo, perfetta per piatti delicati. Diciamo che a giudicare dai commenti dei nostri clienti dopo i primi assaggi, possiamo ritenerci davvero soddisfatte”.

Ed i complimenti sono arrivati anche da Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area lucchese Daniele Benvenuti. “Dania e Veronica sono innanzitutto due imprenditrici che non si fermano mai per offrire ai clienti qualcosa di diverso e di grande qualità per differenziare l’offerta di somministrazione nel centro storico. Brave come imprenditrici e come dirigenti sindacali, visto che rappresentano per la nostra associazione i pubblici esercizi del centro storico. In questi anni di pandemia – conclude Benvenuti – hanno sempre cercato di offrire novità pur nelle difficoltà dovute alle restrizioni. Adesso ancora un passo in avanti con una birra interamente pensata e voluta”. Il debutto ufficiale di Diva avverrà dal 13 al 15 maggio a Viareggio in occasione della rassegna L’arte della birra in programma nell’area del mercato ortofrutticolo”.