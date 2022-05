Due diversi accordi di collaborazione pluriennale garantiranno una maggiore stabilità a Lucca Biennale Cartasia e a Photolux Festival. Lo ha stabilito con una delibera di giunta l’amministrazione comunale, che ha voluto in questo modo sganciare le due manifestazioni dalla programmazione annuale del Vivi Lucca, dal momento che si tratta di eventi divenuti ormai importanti punti di riferimento dell’offerta culturale cittadina.

“In questo modo – spiegano dall’amministrazione – si andranno a garantire maggiormente le due manifestazioni dedicate alla Paper art e alla fotografia e il Comune, attraverso un apposito tavolo tecnico, potrà partecipare in modo attivo e più incisivo alla programmazione e alla progettazione degli eventi. I due accordi saranno validi tre anni, andando dunque a incidere sulle edizioni delle due biennali di quest’anno e del 2024 (oltre all’edizione World Press Photo del 2023), e naturalmente potranno essere rinnovati”.

Foto 2 di 2



Sono previsti una serie di impegni reciproci fra le parti. È prevista inoltre la possibilità di compartecipazione del Comune alle due manifestazioni attraverso un contributo che dovrà essere stabilito via via dal tavolo tecnico (entro 30 mila euro per Cartasia ed entro 80 mila per Photolux).