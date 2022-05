Rifiuti nel cantiere della nuova sede di Sistema Ambiente, l’azienda nel mirino di ‘Striscia’

Movimentazione di rifiuti nel cantiere della nuova sede di Sistema Ambiente a San Pietro a Vico? È quello che è andato a verificare la trasmissione televisiva Striscia la notizia su segnalazione di alcuni telespettatori.

Secondo alcuni, infatti, in quella che diventerà la nuova sede operativa dell’azienda che gestisce la raccota si verificherebbero da giorni operazioni di scarico e di compattamento di rifiuti di vario tipo. Il tutto, come asserito nel servizio, con problemi di sicurezza per i lavoratori ed anche dal punto di vista ambientale, visto il percolato che si vede uscire da alcuni cassoni posizionati all’interno del capannone. La situazione, poi, sarebbe fonte di cattivi odori, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini della zona.

Nella trasmissione viene interrogata sul tema anche la direttrice di Sistema Ambiente, Caterina Susini, che appare in imbarazzo per quando fatto vedere e registrato dalla giornalista Chiara Squaglia, che ha anche intervistato alcuni dipendenti dell’azienda. Susini ha definito un “errore” quanto evidenziato dalla trasmissione di Canale 5.

La struttura, comunque, sempre secondo quanto affermato nel servizio, all’indomani della registrazione è stata resa inaccessibile ai mezzi di Sistema Ambiente ed è stata svuotata di cassoni e presenza di rifiuti.

La giornalista e la dirigente di Sistema Ambiente si sono date appuntamento per un aggiornamento della situazione fra una decina di giorni.

Guarda qui l’intero servizio (che, peraltro, usa uno spezzone di un servizio della web tv di Lucca in Diretta con l’audio originale, ma senza citazione).