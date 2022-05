Dagli abiti alla musica, quattro scuole del territorio rivivono gli anni Venti

Il 14 maggio l’auditorium di San Romano ospiterà un evento nato dall’iniziativa di quattro diversi istituti scolastici: Isi Machiavelli, Isi Pertini, Isi Barga e Ic E.Pea di Porcari. La manifestazione, ispirata alla rivoluzione socio-culturale degli anni Venti del secolo scorso, sarà aperta al pubblico a partire dalle 17.

“Per l’occasione si è costituita per la prima volta una rete di scuole per i grandi eventi, con lo scopo di realizzare una collaborazione tra scuole superiori ed indirizzi di studio differenti, così da offrire un’ampia gamma di esperienze, sotto il profilo artistico, musicale, turistico, artigianale e gastronomico – spiegano gli organizzatori -. Una collaborazione valida soprattutto per sviluppare le competenze trasversali degli studenti, così come previsto dal piano europeo dove la competenza personale si affianca a quella sociale, alla consapevolezza di una cittadinanza attiva e culturale oltre che alla competenza imprenditoriale”.

Nel dettaglio, gli studenti dell’istituto professionale civitali (Isi Machiavelli) proporranno una collezione di abiti da giorno ispirati agli anni ’20 dove frange, piume e musica jazz torneranno in voga in versione moderna, coloratissima e trendy, con un mix di Art Decò tropicale, costruttivismo e futurismo declinato secondo il gusto locale, in singolare equilibrio tra raffinatezza old style e kitsch. Per non parlare degli abiti da sera per le lussuose e sfrenate feste del grande Gatsby. L’Isi Pertini, che cura la campagna pubblicitaria dell’evento, si occuperà dell’accoglienza del pubblico e dell’introduzione all’evento, creando un’entusiasmante esperienza multiculturale; inoltre verrà curato il supporto al trucco delle modelle e offerta una continua presenza in web radio, con cui si seguirà l’evento in diretta social.

L’Isi Barga, attraverso i ragazzi dell’indirizzo alberghiero, offrirà i propri prodotti gastronomici frutto dell’Impresa scuola, un progetto che contribuisce alla cooperazione tra il mondo scolastico e il mondo imprenditoriale, promuovendo nei giovani la cultura d’impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso l’attivazione di esperienze pratiche e autentiche di apprendimento. Grazie poi alla collaborazione con l’Ic E. Pea di Porcari, giovanissimi musicisti si cimenteranno in pezzi classici di grande portata. Per arricchire l’evento, anche il liceo artistico musicale Passaglia offrirà il suo contributo con l’allestimento scenico della manifestazione, attraverso pannelli raffiguranti le donne di Puccini. E infine il Laboratorio Brunier curerà la mostra di abiti storici degli anni ’20, dal completo gessato in stile gangster americano all’elegante frac, come i preziosi charleston femminili fatti di frange e lustrini. Il fashion show sarà accompagnato in ogni momento dalla musica della Jam Academy capace di reinterpretare in chiave moderna e frizzante le sonorità tipiche del secolo scorso.