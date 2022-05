Tesserina dei rifiuti ‘fantasma’ in fattura, Vcs: “Da Sistema Ambiente nessun controllo di identità”

“Tesserina di Sistema Ambiente accreditata sulla fiducia”. A denunciare il caso è il Comitato Vivere il centro storico secondo il quale, per una presunta truffa con falso nome, uno dei membri avrebbe ricevuto una fattura con accreditato il costo di una seconda carta magnetica mai richiesta.

“Siccome lui non l’ aveva mai richiesta, si è recato allo sportello di Sistema Ambiente e ha accertato che questi hanno dato la tesserina ad un individuo che si è presentato utilizzando il suo nome – raccontano dal comitato -. Nessun accertamento circa la sua identità, nessuna richiesta di documento, nessuna richiesta scritta, bensì un semplice ‘basta la parola’ per la consegna, mentre per annullarla è stato richiesto di esibire la carta di identità e firmare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per dare la tesserina a un truffatore Sistema Ambiente non si è preoccupata di niente mentre per annullarla, dopo aver accertato la truffa, si sono preoccupati di identificare l’onesto cittadino. Non avrebbe dovuto essere alla rovescia?”.

“Ricordiamo che il problema non è soltanto il costo di 10 euro della tessera bensì il fatto che con questa si può conferire il rifiuto indifferenziato e quindi, una volta superato il numero di conferimenti gratuiti si creano ulteriori costi a carico dell’ utente. La cosa andrà avanti sul piano legale per la indebita appropriazione di identità e, visto l’ assenza di idonee procedure da parte di Sistema Ambiente, sarebbe opportuno che questa risarcisse l’onesto cittadino dei costi che dovrà sostenere per l’ avvocato – conclude il comitato -. E’ bene che tutti i cittadini controllino accuratamente le fatture dei rifiuti per accertarsi che questo episodio non sia accaduto anche a qualcun altro, mentre allo stesso tempo ci aspettiamo che Sistema Ambiente provveda a controllare una ad una le tesserine magnetiche consegnate in sostituzione o in aggiunta a quella originale”.