In piazza Napoleone Lucca festeggia l’Europa

E’ in programma lunedì (9 maggio), a partire dalle 10, in piazza Napoleone a Lucca la Festa dell’Europa organizzata dalla Provincia in collaborazione con il Comune di Lucca, che rappresenta anche l’evento conclusivo del progetto Nice to meet Eu, il ciclo di incontri nelle scuole superiori del territorio promosso dalla Provincia nell’ambito dell’iniziativa della Commissione Europea denominata Conferenza sul futuro dell’Europa.

L’incontro sarà aperto dagli interventi istituzionali del presidente della Provincia Luca Menesini e del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Poi spazio agli studenti che sono stati invitati a presentare idee, proposte, suggerimenti su come vorrebbero l’Europa di domani. Nell’occasione interverrà l’onorevole Pietro Bartolo, membro del Parlamento europeo, da anni in prima linea in materia di asilo e migrazione, membro della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

All’inizio e alla fine dell’incontro è previsto il contributo musicale degli alunni del liceo musicale Passaglia di Lucca.

Il progetto ‘Nice to meet EU’, il ciclo di incontri nelle scuole della Lucchesia e della Versilia svoltosi tra marzo e aprile, ha portato alti funzionari del Parlamento Europeo e della Commissione UE a confrontarsi con gli studenti delle classi IV e V di alcuni istituti superiori alla presenza del presidente della Provincia Menesini che è membro del Comitato Europeo delle Regioni. Le proposte degli studenti sono proprio il frutto del lavoro di elaborazione e riflessione scaturito a seguito degli incontri avuti coi funzionari del Parlamento e della commissione Ue.