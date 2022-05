Don Giuli nuovo direttore della Caritas. A Camigliano un nuovo parroco

Nuovi parroci e nomine di spicche alla diocesi di Lucca. Don Flavio Belluomini è stato nominato il 1 febbraio scorso archivista dell’archivio storico della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli (già Propaganda fide) a Roma.

Don Simone Giuli, già parroco della comunità parrocchiale di Antraccoli, Picciorana e Tempagnano è il nuovo direttore della Caritas diocesana, in seguito alle dimissioni della dottoressa Donatella Turri per altri incarichi professionali. Don Simone, che resta cappellano del Carcere di Lucca, inizierà il suo nuovo ministero da martedì (10 maggio).

Il servizio degli esorcismi nell’Arcidiocesi di Lucca sarà esercitato in forma collegiale, con i seguenti incarichi: due presbiteri come esorcisti diocesani; quattro presbiteri incaricati dei colloqui preliminari. L’accesso al ministero degli esorcisti sarà consentito solamente dopo aver svolto uno o più colloqui preliminari con i presbiteri incaricati, i quali riceveranno su appuntamento. Il servizio inizierà dal mese di giugno prossimo: ci sarà un numero telefonico dedicato per la fissazione degli incontri.

Novità per la comunità parrocchiale Santa Gemma. Don Luca Giambastiani, già collaboratore nella comunità parrocchiale Valfreddana Sud, è il nuovo parroco di Camigliano; inizierà il suo ministero martedì 4 ottobre prossimo, festa di San Francesco.

Alla comunità parrocchiale Antraccoli-Picciorana-Tempagnano don Jean Claude (Giovanni) Dombo Nzambati, già collaboratore nella comunità parrocchiale Santa Gemma, è il nuovo amministratore parrocchiale delle parrocchie di Antraccoli, Picciorana e Tempagnano; inizierà il suo ministero domenica 19 giugno prossima, festa del Corpus Domini.