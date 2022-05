Ieri pomeriggio (7 maggio) è stata inaugurata la nuova pedana mobile per facilitare l’accesso ai locali della Casa del Popolo di Verciano, che in questo modo diventa un luogo ancora più inclusivo.

Il presidente dell’associazione Onlus Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua ha consegnato la pedana e illustrato le modalità di utilizzo agli attivisti e alle attiviste della Casa del Popolo.

“La Società Popolare di Mutuo Soccorso e tutte le persone che frequentano la Casa del Popolo – si legge in una nota – esprimono un grande ringraziamento all’associazione Luccasenzabarriere per il coinvolgimento nel progetto SenzaBarriere.App, con la mappatura dei luoghi accessibili del territorio lucchese su apposita app, e nel progetto Botteghe accessibili (in collaborazione col Comune di Capannori), con la fornitura della pedana mobile alla Casa del Popolo e a numerose altre attività”.