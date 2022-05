A Pieve San Paolo torna la ‘Sgambata’ delle sette torri

A Pieve San Paolo sabato (14 maggio) si svolgerà La Quinta sgambata delle 7 Torri, una salutare passeggiata tra torri, chiese e il verde di questa bella campagna, con tre percorsi di 3 ,5 e 12 chilometri. La sgambata, dopo due anni di fermo a causa del Covid, torna con la sua quinta edizione.

L’evento ha sempre richiamato svariate centinaia di persone da tutta la Provincia. La manifestazione è organizzata dal gruppo Donatori di Sangue Fratres di Pieve San Paolo, sempre impegnato nella donazione del sangue, nella promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, nella donazione del midollo e degli organi in collaborazione con le pubbliche istituzioni. Lo scopo è quello di offrire ai partecipanti una passeggiata tra il verde di questa campagna toccando corti, piccoli borghi, strade campestri e redole. La “Sgambata” è anche un’occasione per ricordare la storia di questi paesi e della Pievania di Pieve San Paolo, un complesso architettonico con la sua imponente torre, un tempo da difesa ed oggi trasformata in cella campanaria. Le sette torri sono i campanili delle chiese che compongono l’antica Pievania.

I partecipanti si ritroveranno sul piazzale della chiesa nel primo pomeriggio ed alle 17 inizieranno il cammino, toccando Toringo, Parezzana, Carraia, Paganico, Tassignano, Santa Margherita e di nuovo a Pieve San Paolo.

Per informazioni chiamare Pier Luigi tel. 338 468 9839 – Riccardo tel.373 832 4272.