Blsd Angel 2022, tra i premiati anche l’Esselunga di Porcari e l’associazione Mirco Ungaretti

Si è tenuta sabato scorso (7 maggio) in formato ibrido la quinta edizione del premio Blsd angel 2022. Tra i tanti premiati anche l’Esselunga di Porcari e Nadia Benetti della pizzeria Da Sancio di Capannori. Premio speciale anche per l’associazione Mirco Ungaretti odv che ha formato ben 39 scuole.

Alla presenza delle autorità locali sono stati consegnati i premi Blsd angel 2022 ed è stata ribadita l’importanza della formazione laica alle manovre salvavita da parte delle associazioni per innescare una tempestiva attivazione dell’emergenza-urgenza, del lavoro di rete sui territori e delle associazioni come anello di congiunzione tra la comunità e le varie strutture di riferimento.

In questa edizione i premiati da tutta la regione sono stati 18 a cui si associano 10 menzioni speciali con la motivazione di “aver contribuito alla divulgazione della tematica delle manovre salvavita, della formazione e della sensibilizzazione della popolazione e diffusione dei defibrillatori pubblici”.

“Quest’anno, come ufficio di presidenza del consiglio regionale della toscana – precisa Stefano Scaramelli, vice presidente del consiglio regionale della Toscana – sono stato più vicino di sempre a questa bella iniziativa e nei prossimi mesi lo sarò ancora di più con una proposta di legge che mira a rendere obbligatorio l’uso del defibrillatore in tutti i luoghi pubblici della toscana”.

“Nel 2021 – spiega il presidente di Siena cuore odv Juri Gorelli – abbiamo visto come la cultura delle manovre salvavita si stia diffondendo sempre di più nel nostro contesto regionale, grazie alle molte associazioni di volontariato che si dedicano a questa attività. ringrazio tutti i partecipanti e tutte le autorità intervenute per testimoniare l’importanza dell’argomento blsd. un doveroso ringraziamento anche a tutti i nostri istruttori volontari per il tempo che dedicano alla formazione dei cittadini. Ci rivediamo con la prossima edizione del premio nel 2023″.

“La svolta culturale in atto nel nostro paese – precisa Francesca Diana, direttore scientifico di Siena cuore odv – con la crescita dei progetti di cardio protezione sta aumentando nei cittadini la consapevolezza non solo di poter fare qualcosa in caso di arresto cardiaco improvviso ma che essere un first responder faccia veramente la differenza. come ci dimostrano le esperienze di coloro che sono più avanti di noi nella formazione del laico (i paesi del nord europa per esempio) è su questo che dobbiamo puntare per un futuro migliore con sempre più blsdangel”.

“La legge 116 4/8/2021 – sottolinea Marta Diana, consulente di siena cuore odv ed esperta della materia – ha apportato modifiche importanti riguardo la diffusione dei dae e la possibilità di utilizzo da parte di tutti, riconoscendo il ruolo che questi apparecchi hanno sul fare la differenza. questo però non deve sminuire il ruolo e l’importanza della formazione in particolare da parte delle scuole di ogni ordine e grado”.