Caso Sistema Ambiente, Striscia torna alla carica

Striscia la Notizia torna sul caso Sistema Ambiente. Lo fa con una prima puntata di un servizio andato in onda questa sera (9 maggio) su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci si è difeso dalle precisazioni che nei giorni scorsi la società di gestione dei rifiuti aveva dato dopo il servizio andato in onda.

A distanza di pochi giorni Susini e il presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani hanno replicato al servizio di Striscia definendo quella della troupe “un’illecita intrusione”. Il tg ha invece sostenuto che dalle immagini si vede perfettamente come “l’inviata del tg satirico entri da un cancello aperto, senza cartelli di divieto di accesso o di pericolo”.

Un altro punto su cui si è appuntata la trasmissione è la dichiarazione secondo cui “l’area viene utilizzata sporadicamente, specialmente nel periodo estivo”, ma l’inviata di Striscia ha sostenuto di essere in possesso di video che documenterebbero l’attività nello stabile anche in inverno.

Ma la vera che Chiara Squaglia pone a Sistema Ambiente è: “Se era davvero tutto in regola e in quel capannone non c’era nulla da nascondere, perché subito dopo l’intervento di Striscia siete corsi a ripulire tutto in fretta e furia?”. La seconda parte del servizio sarà trasmessa domani sera a Striscia la notizia.