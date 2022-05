Non si ferma la raccolta di Anpana per gli animali dell’Ucraina

Grazie al buon cuore dei cittadini lucchesi, ma anche pisani, viareggini e senesi, da metà marzo a inizio aprile, sono stati raccolti oltre una quindicina di quintali di cibo per animali ucraini. Più di 10 quintali sono stati consegnati direttamente, lo scorso 9 aprile, con una missione umanitaria di Anpana Lucca, alla clinica Fondazione Ada di Przemyśl a pochi chilometri dal confine polacco-ucraino.

Da lì il cibo é stato distribuito in territorio ucraino dai veterinari e dai volontari della struttura medica sia ai cani e gatti vaganti, sia agli animali delle persone che non hanno abbandonato le abitazioni. Altri 5 quintali, rimasti presso la sede operativa Anpana di Lucca, sono stati, invece, in buona parte, distribuiti agli animali dei profughi giunti nella nostra provincia e stanno terminando.

Per questo è necessario reintegrare queste scorte per aiutare in loco e in territorio ucraino gli animali, anche loro colpiti da questa tragica guerra. È possibile far pervenire il cibo il mercoledì, dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato, dalle 10 alle 16, alla sede operativa di Anpana in via per S.Alessio n. 2145 (ex scuola elementare) a S.Alessio. Anpana Lucca, infatti, è l’unica associazione di protezione civile, autorizzata dalla Regione Toscana, ad assistere questi animali su tutto il territorio provinciale esclusa la Versilia, assegnata ad altra Associazione. Nel frattempo, inoltre, è pervenuta richiesta di aiuto da un privato, con una quindicina di gatti e una quindicina di cani, residente tra Kiev e Boucha, che comincia ad avere difficoltà a trovare cibo per questi animali.

“Tramite la Fondazione Ada e con l’aiuto di Nikolai, un profugo ucraino alloggiato a S.Alessio, siamo riusciti – spiegano da Anpana – ad organizzare, a breve, una prima consegna di cibo per animali direttamente a questa famiglia”.

“Non sappiamo se Anpana Lucca – dice Renata Ciuffi -, una delle volontarie che ha consegnato lo scorso aprile, in Polonia, il cibo raccolto a Lucca – avrà ancora possibilità di tornarci. Le spese di trasferimento arrivano a circa 3000 euro tra nolo mezzi, carburante e spese autostradali e per noi, piccola Associazione, è impossibile avere queste disponibilità. Comunque mai dire mai e – si augura Catia Panconi – altra volontaria che si è recata in Polonia, chi vorrà aiutarci per una seconda missione umanitaria, il nostro Iban, intestato ad A.n.p.a.n.a. Lucca, è il seguente:

IT19Z0760113700001039496607. Causale: emergenza Animali Ucraina”.