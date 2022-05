Ieri (9 maggio) giornata e festa dell’Europa, anche due classi dell’Ite Carrara hanno partecipato alla fase conclusiva del progetto Nice to meet Eu svoltasi in piazza Napoleone alla presenza, oltre che di un numeroso pubblico giovanile, anche dell’eurodeputato Pietro Bartolo, del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e del presidente della Provincia Luca Menesini.

La partecipazione delle due classi, la 3AA e la 3RA, accompagnate dai docenti organizzatori Lucia Guidotti, Nicola Pace e Antonio Ragonesi, è stata particolarmente apprezzata sia per la qualità delle proposte con le quali gli alunni si sono presentati sia per l’entusiasmo con cui le hanno sostenute, a testimonianza di quanto i ragazzi abbiano compreso lo spirito del progetto Nice to meet Eu, una formula di saluto la cui dizione rimanda al piacere di incontrare qualcuno, nella fattispecie l’Europa.

La 3AA (Amministrazione, finanza e marketing), che ha presentato in PowerPoint il proprio lavoro sul tema dell’ambiente e del cambiamento climatico, si è soffermata sulle cause e conseguenze dell’inquinamento, sulle soluzioni auspicabili – decarbonizzazione, elettrificazione, impiego di energie rinnovabili – e sul ruolo svolto dall’Unione Europea per renderle possibili. Una riflessione è stata, altresì, dedicata all’importanza della mobilità sostenibile di cui Lucca, come si evince da una slide che la riguarda, potrebbe divenire un modello da imitare.

La 3RA (Relazioni internazionali per il marketing) è, invece, l’autrice di un documento dal titolo rivelatore: Nice to meet you… Europe. Ne emerge la sollecitazione a dar vita ad una cittadinanza europea che sappia prevalere su quella dei singoli stati, basata sui principi di unione e uguaglianza proclamati da Robert Schuman sin dal 1950, un’eguaglianza che, insieme agli ideali di libertà e solidarietà, non può realizzarsi senza accogliere il valore giuridico dello ius soli ed il contributo generoso e consapevole dei giovani, quei giovani ai quali Antonio Megalizzi e David Sassoli avevano da sempre guardato con fiduciosa speranza.