Centri estivi, tornano i voucher del Comune per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno l’amministrazione comunale attribuirà alle famiglie, in particolare a quelle che hanno redditi medio-bassi, un contributo per consentire ai figli di frequentare i centri estivi.

Lo ha stabilito la giunta comunale che, anche se quest’anno non ci saranno contributi da parte della Regione e dal governo, ha destinato 130mila euro di risorse proprie per questa misura, nella consapevolezza dell’importanza che rivestono le attività ludico-educative estive per i bambini, i ragazzi e le ragazze del territorio e per le loro famiglie.

L’amministrazione, con un apposito atto di indirizzo, ha stabilito i criteri che serviranno ad attribuire i voucher. In particolare il contributo andrà a quanti frequenteranno i centri estivi per almeno due settimane (anche non continuative). Il massimo del contributo, di 180 euro per ogni minore, sarà attribuito alle famiglie che hanno un Isee fino a 20mila euro, mentre le famiglie che hanno un Isee compreso fra 20mila euro e 30mila euro potranno ottenere un voucher di 110 euro per ogni figlio minorenne che partecipa alle attività dei centri estivi.

La stessa delibera di indirizzo prevede, come già successo per i servizi scolastici, l’attribuzione del massimo beneficio (voucher di 180 euro) per i bambini e le bambine che provengono dalle aree di guerra all’Ucraina e che sono ospiti del territorio.

Tutti i dettagli e le modalità per poter usufruire del voucher a parziale copertura della frequenza dei centri estivi saranno forniti nell’avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni.