Un nuovo appello dei paesani di Chiatri al senso di civiltà.

Continua senza ritegno, infatti, lo scarico di rifiuti lungo la strada fra Chiatri e la frazione di Mutino.

Calcina, cemento, indumenti, tavoli, termosifoni, rifiuti speciali e particolarmente ingombranti: “In queste ultime notti hanno lasciato di tutto. Non ce la facciamo veramente più”, dichiarano dei paesani, in cerca di sostegno, seccati e preoccupati anche per l’estensione delle discariche a cielo aperto ora anche sulla strada che da Stabbiano porta a Farneta.

I residenti chiedono aiuto a gran voce e si appellano al senso di responsabilità, tutela e rispetto dell’ambiente e delle persone che lo abitano.