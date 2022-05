Lucca, la ripartenza passa anche dallo smartphone: una App con tutti gli eventi in città

Nasce come spin off del sito www.turismo.lucca.it una nuova App bilingue (italiano e inglese) per smartphone, che aiuterà il visitatore della città di Lucca a scoprire tutti gli eventi in programma sul territorio. E’ la nuova iniziativa dell’amministrazione comunale, che in questo modo ha inteso rendere ancora più agevole la consultazione dei tanti appuntamenti proposti nell’ambito dell’offerta cittadina, con un’applicazione intuitiva, dalla grafica sobria ed elegante, pensata per essere utilizzata principalmente su telefono cellulare, ma anche da pc attraverso il sito dedicato (clicca qui).

La app, realizzata per dare maggiore risalto e facilità di consultazione della programmazione di eventi in città e nei dintorni, sostituisce la sezione “eventi” del sito turismo.lucca.it e come questa viene aggiornata quotidianamente (al momento sono già pubblicati circa 200 eventi da oggi a fine anno) e con buon anticipo su tutta la programmazione annuale, proponendo in apertura quelli che sono i principali appuntamenti cittadini, con un banner scorrevole. Attraverso un calendario è poi possibile accedere ai vari eventi in programma giorno per giorno, cercare quello preferito e prenotarlo direttamente sulle piattaforme associate, oppure scegliere di leggere l’offerta suddivisa per argomenti (arte, cultura, festival, mercati, ambiente e musica), o ancora raggiungere le pagine dedicate agli eventi dei siti cittadini del teatro del Giglio, dell’Orto Botanico, della Biblioteca e di altre programmazioni stagionali come il cinema all’aperto.

Gli eventi pubblicati sulla nuova app vengono reperiti tra quelli che hanno fatto domanda per la programmazione Vivi Lucca, che hanno il patrocinio del Comune di Lucca, che vengono segnalati alla casella di posta redazione@turismo.lucca.it, oltre a quelli frutto di un’attività di scouting della redazione sui mezzi di comunicazione di associazioni e istituzioni.

Con la nuova applicazione i turisti in visita a Lucca avranno dunque a disposizione uno strumento in più per orientare le proprie scelte di visita alla città, potendo programmare il loro soggiorno con un largo anticipo anche sulla base degli appuntamenti e dei propri interessi. Lo stesso strumento potrà essere utilizzato da tour operator per una pratica consultazione al momento di proporre viaggi e soggiorni a Lucca. Per consultare e scaricare la app Eventi, basta andare sul sito turismo.lucca.it sul banner dedicato in home page o all’url specifico (clicca qui) dove appare un popup che consente di aggiungere l’app alla schermata home del telefono.