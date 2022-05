Una struttura rimodulata per garantire il massimo comfort sia ai bambini sia agli educatori, con 40 metri quadrati dedicati a laboratori, 60 di refettorio, superfici vetrate per favorire l’entrata della luce naturale, materiali fonoassorbenti a tutela del benessere acustico e un’attenzione particolare alla scelta dei colori.

Il disegno per l’ampliamento della scuola scuola materna parificata Leone XII a Sant’Anna, in realizzazione nell’arco di un anno, è stato presentato oggi (12 maggio) al centro educativo Il Seme alla presenza dell’assessora Ilaria Vietina, del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi, dell’amministratore della scuola Paolo Cappagli e di Giuseppe Colucci, architetto dello studio Colucci&Partners di Pontedera che ha curato il progetto.

La sua storia inizia nel 2019 in seguito al trasferimento dell’attività didattica dell’asilo nido da via San Nicolao al centro educativo paritario Il Seme. Parallelamente, alcune stanze della Dante Alighieri hanno ospitato la scuola materna: secondo le normative dell’edilizia scolastica, infatti, l’edificio del centro storico venne ritenuto non idoneo a ospitare delle aule scolastiche.

“Era una soluzione provvisoria – spiega l’assessora Ilaria Vietina – da cui è nata, poi, l’idea di realizzare un ampliamento della struttura del Seme per ospitare anche i bambini dell’infanzia. Un modo per garantire la continuità strutturale e didattica fra i due ordini di scuola, realizzando un polo infanzia 0-6 anni secondo indicato dalle nuove direttive del Miur”.

Direttive condivise dalla giunta comunale Tambellini, che nel 2019 ha dato il via all’operazione di ampliamento della struttura, dove nel frattempo si era trasferita dalla Dante Alighieri anche la scuola materna. Al futuro centro educativo Il Seme saranno aggiunti oltre 30 posti per i piccoli da 3 a 5 anni, per un totale di 63 alunni che risponderanno a una richiesta d’iscrizioni sempre maggiore.

“Le domande dei genitori sono in aumento, a dimostrazione che l’interesse dei cittadini verso la Leone XII è elevata – ha affermato l’amministratore Paolo Cappagli – Questo è il risultato di un lavoro di qualità, che vogliamo proseguire e intensificare con il progetto di ampliamento. L’obiettivo che ci proponiamo è salvaguardare un edificio storico e la sua occupazione, e offrire un servizio di altissimo standard a oltre 60 bambini, regalando alla comunità una struttura all’avanguardia”.

Avanguardia sia in termini di arredi e organizzazione degli spazi sia di metodiche con l’adozione del progetto Senza zaino, come ha spiegato l’architetto Colucci: “Abbiamo pensato uno spazio informale, dagli arredamenti non vincolanti e servizi igienici trasparenti. Idee nate da un percorso di progettazione partecipato che ha messo a confronto vari professionisti, in primis la figura della pedagogista”.

“Qualche mese fa poi, si è tenuto l’incontro con gli educatori della struttura, per capire le esigenze e gli ulteriori interventi da apportare al progetto. La sua terza fase sarà infatti raccogliere suggerimenti per aggiornare, integrare e migliorarlo – aggiunge l’amministratore – con l’obiettivo di aprire l’area per settembre 2022”.

“E dare alla città, e soprattutto al quartiere di sant’Anna, un servizio che serve – ha concluso la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi – Le donne hanno sempre più difficoltà a trovare un luogo accogliente per i propri figli, dove l’attività formativa è al primo posto”.