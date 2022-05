Un altro fine settimana di lavori per il raddoppio della ferrovia fra Pistoia e Montecatini

Proseguono gli interventi di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato (14 maggio) alle 5 di lunedì.

Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via Autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie; i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari. Nello specifico, i lavori riguardano la realizzazione, nel comune di Pistoia, della base per le barriere acustiche tra via del Gabbiano e via Tazzerina e Sardinia e delle opere di finitura dei sottovia sulla tangenziale e su via Bargi. Oltre alla costruzione del rilevato ferroviario del nuovo binario all’altezza di via dell’Ermellino nel comune di Serravalle Pistoiese ed in ingresso alla stazione di Montecatini Terme.

Proseguono inoltre i cantieri per le nuove opere idrauliche a salvaguardia dei sistemi Stella – Tazzera – Mandrione e Bellintona – Tegolaia – Nievolina e per le nuove viabilità connesse, nei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieve a Nievole.

Saranno circa 100 le maestranze di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel fine settimana con 50 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

A questi lavori si aggiungeranno l’interruzione estiva e quelle in alcuni fine settimana nel periodo autunnale.