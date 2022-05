Allagamenti a S. Donato, partiti i lavori per adeguare la rete fognaria

La settimana scorsa sono iniziati i lavori di adeguamento di alcuni tratti della rete delle fognature bianche a San Donato.

L’amministrazione comunale ha voluto in questo modo adeguare la rete di scolo nel punto più critico di tutta l’area, in particolare nell’intersezione tra via Sercambi e via Mazzarosa, che è la zona che negli ultimi anni ha subito frequenti allagamenti. L’intervento è stato affidato alla ditta Giannini Giusto di Porcari: in particolare si tratterà di andare a sostituire il collettore di via Mazzarosa, migliorare i collegamenti con il resto della rete ed eseguire interventi di ripulitura in vari tratti del condotto, anche a valle della ferrovia, per rendere più efficiente il suo funzionamento generale.

Successivamente, nell’ambito dello stesso progetto che ha una spesa complessiva di 200.000 euro, sarà rifatto anche il ponticello che si trova nei pressi dell’area residenziale I magri nel quartiere di Sant’Anna, per adeguare la sezione di deflusso sotto l’attraversamento, eliminando la restrizione che in passato ha provocato il riempimento del fosso di scolo comunale che scorre tra le case poste a nord di via Vecchi Pardini.

I lavori, al netto di imprevisti, dovrebbero terminare con la fine del mese d’agosto, risolvendo in questo modo definitivamente i problemi di allagamento in queste due zone del territorio comunale.