Comune di Lucca sempre più digitale: vinto un bando da oltre 400mila euro

Si accelera il processo di digitalizzazione del Comune di Lucca attraverso i bandi della pubblica amministrazione digitale 2026, finanziati con fondi del Pnrr.

Il primo bando, per il quale l’amministrazione comunale ha già ottenuto un finanziamento di oltre 400mila euro, servirà a facilitare il passaggio di dati dai propri server al sistema cloud, un processo che l’amministrazione comunale ha già avviato per alcuni nuovi servizi, in particolare del sociale e della scuola, e che questo bando contribuirà a implementare. Con queste nuove, importanti risorse, si prevede infatti di trasferire su cloud i dati di tutta una serie di servizi dell’ente, come il protocollo, il portale dell’edilizia e il Suap. Il passaggio dai server locali al cloud è richiesto dalla normativa nazionale per tutte le amministrazioni pubbliche italiane e servirà ad aumentare l’efficienza dei sistemi, rendendoli più impermeabili a guasti e possibili intrusioni esterne.

Frattanto l’amministrazione ha presentato la sua candidatura a un secondo bando, Esperienza del cittadino, sempre nell’ambito della pubblica amministrazione digitale 2026. Il Comune di Lucca punta in questo caso ad ottenere un finanziamento di 96.000 euro per il completo rifacimento del sito web che verrà organizzato in modo più user-friendly per l’utente, peraltro con requisiti di accessibilità in linea con quelli stabiliti dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId), che consentiranno così una fruizione del sito del Comune non solo da pc, ma anche da smartphone. Ulteriori risorse saranno invece utilizzate per la creazione di un portale di servizi al cittadino che saranno interamente attivabili e fruibili online.

L’obiettivo di questi interventi è quello di rendere più semplice e immediato il rapporto dei cittadini con il Comune e con i suoi servizi, proseguendo nell’azione di innovazione portata avanti in questi anni.