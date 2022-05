Un momento per ricordare, ma anche per educare alla legalità. Attraverso due figure di altissimo profilo: quella dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci in cui quest’ultimo rimase ucciso.

L’amministrazione comunale di Lucca ha infatti intitolato a entrambi, simbolo della lotta alla mafia, la piazza antistante le scuole di via Matteotti a Sant’Anna. Nel corso della cerimonia alla quale hanno partecipato gli alunni delle scuole, è stato tagliato il nastro questa mattina (23 maggio) attorno alle 10.

Foto 3 di 4







Alla cerimonia erano presenti anche altri membri della giunta e consiglieri comunali.