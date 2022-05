A11, chiude per una notte il casello di Lucca est

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire una attività di ispezione delle opere, previste in orario notturno, dalle 22 di giovedì (26 maggio) alle 6 di venerdì (27 maggio) sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla A12 di competenza Salt.