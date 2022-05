Lavori di asfaltatura, strada chiusa per due notti a Monte San Quirico

Due notti di lavori a Monte San Quirico. La Provincia di Lucca, infatti, eseguirà il rifacimento del manto stradale sulla via di Sant’Alessio (Sp n.24), nell’ambito degli interventi di manutenzione programmati da tempo nel territorio comunale.

Durante l’intervento – che andrà avanti dalle 21 alle 6 del mattino – la strada sarà interdetta al transito, e quindi non accessibile nelle notti tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio, nonché tra venerdì 27 e sabato 28. Due i tratti interessati dal risanamento stradale: proprio all’inizio della sp 24 nella borgata di M. San Quirico subito dopo il ponte per un tratto di circa 150 metri e e a Ponte S.Pietro nel tratto finale della strada provinciale.

Più nel dettaglio i lavori si svolgeranno nella notte tra giovedì e venerdì a Monte S. Quirico. Mentre tra venerdì e sabato nella prima parte della serata sarà terminata la posa in opera dell’asfalto in questo primo tratto di provinciale; poi in orario notturno il cantiere si sposterà a Ponte S. Pietro con la conseguente riapertura della sp 24 nella parte iniziale. Oggi (25 maggio) la Provincia e la ditta incaricata dei lavori posizioneranno la segnaletica stradale che avvisa dei tratti interessati dai lavori e gli orari di chiusura al transito.