Riscrittura dello spazio pubblico, l’architetto Pellegrini ospite a Campi Bisenzio

L’architetto lucchese Pietro Carlo Pellegrini sarà ospite domani (26 maggio) dalle 15 alle 19 al webinar Costruire la città che cambia per il ciclo Interpretare il territorio: uno sguardo esperto per Campi Bisenzio organizzato dal Comune insieme alla Fondazione Giovanni Michelucci.

Al centro dell’incontro, si legge dal programma, “la trasformazione urbana, tra cultura contemporanea del progetto e riscrittura dello spazio pubblico, che oggi richiede nuove sensibilità e sguardi multidisciplinari per costruire nel tempo una storia urbana compatibile ad uno sviluppo consapevole del proprio territorio”.

Tra i progetti di Pellegrini all’attenzione del dibattito a Campi Bisenzio ci sarà quello per il nuovo centro civico con piazza coperta nell’area ex Gesam tra via della Formica e via Consani a San Concordio, in via di realizzazione nell’ambito del programma Quartieri social del Comune di Lucca.