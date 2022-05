La ristorazione lucchese diventa la cartolina della città: fuori il video Fipe

Un video capace di mettere in risalto la qualità unica della cucina e della ristorazione lucchese, da utilizzare come elemento di valorizzazione di un settore, ma anche di promozione turistica del territorio.

È questo il progetto voluto dal sindacato provinciale Fipe ristoratori Confcommercio Lucca e realizzato dall’agenzia di comunicazione lucchese Demia, con il contributo economico in parte di un gruppo di ristoratori Fipe e in parte della Camera di Commercio, e il patrocinio del Comune di Lucca. La versione conclusiva del video, che verrà adesso lanciato non solo sui mezzi di comunicazione e sui canali social, ma anche in occasione di manifestazioni che rientrano nel calendario del Vivi Lucca, è stata presentata questa mattina (26 maggio) a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente e la direttrice di Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, il presidente e la vicepresidente di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca Antonio Fava e Simona Del Ry, l’assessore al turismo del Comune di Lucca Stefano Ragghianti, i titolari di Demia Daniel Cosci e Elena Castellacci, che hanno realizzato il video insieme a Simone Rabassini videomaker di Coralis e Marta Piacente in rappresentanza della Camera di Commercio di Lucca.

Dopo i saluti iniziali, i presenti sono entrati nel vivo della spiegazione di un progetto che affonda le sue radici addirittura ai tempi del lockdown del 2020, momento in cui i ristoratori lucchesi pensarono a un’idea mediatica capace di lanciare un segnale di speranza, in una fase storica difficilissima per tutti. Il percorso del video ha poi registrato diverse evoluzioni per arrivare oggi alla sua versione definitiva. Le immagini sono state realizzate in ambienti ‘reali’, ovvero sia all’interno dei ristoranti, e vedono protagonisti ‘reali’ di queste attività, senza il ricorso a comparse o attori. Alle immagini interne si sommano quelle di Lucca, con l’intento di mostrare le eccellenze culinarie cittadine, ma anche alcuni dei suoi scorci più suggestivi.

Un prodotto complesso, che ha visto impiegate circa 20 persone e persino droni per riprese dall’alto della città: il risultato finale è una sorta di cartolina di Lucca, con focus sulla ristorazione ma non solo quello, rivolto in prima battuta ai turisti, ma anche ai lucchesi stessi.

(Notizia in aggiornamento)