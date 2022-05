Special Olympics, per la prima volta in gara anche le quinte delle scuole primarie

C’era tutto l’Istituto Lucca 5 alla manifestazione sportiva Special Olympics. Dopo il blocco dovuto alla pandemia, quest’anno la ripartenza ha visto, oltre alla fase provinciale, una novità nelle gare di pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto: il coinvolgimento delle classi quinte delle scuole primarie.

La richiesta di includere, oltre agli alunni della scuola secondaria, i ragazzi più piccoli è stata sollecitata direttamente dai responsabili nazionali dell’associazione.

“Credo fortemente – afferma la professoressa di educazione fisica Laura Fumelli – nell’importanza di questa iniziativa. L’Istituto ha sempre partecipato perché si tratta di attività coinvolgenti ed altamente inclusive. Anche quest’anno la proposta ha rappresentato un successo per tutta la nostra comunità educante”.

“Quello che è successo stamani a Ponte a Moriano – ha detto il professore Odo Petri responsabile provinciale delle Special Olympics – è l’inclusione che si è concretizzata in una straordinaria normalità. Ho visto in palestra atleti che giocavano e si divertivano, chi a calcetto, chi in percorso, chi aveva il ruolo di arbitro, chi quello di tutor. Ho assistito all’inclusione effettiva di alunni e docenti, che hanno collaborato insieme, dando vita ad una scuola come comunità viva, che lancia sul territorio un messaggio vero e appassionato di inclusione”.