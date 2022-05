Grande festa questa mattina (29 maggio) in San Francesco con la premiazione dei maestri del commercio.

L’iniziativa è stata organizzata e promossa da 50 & Più, associazione del sistema Confcommercio, patrocinata dal Comune di Lucca, la Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, The Land of Giacomo Puccini e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Foto 2 di 2



Foto 3 di 9

















I commercianti della provincia premiati, 32 in tutto, sono stati suddivisi, come da tradizione, in tre categorie: chi ha almeno 25 anni di attività ininterrotta (aquila d’argento), chi ne ha 40 anni con (aquila d’oro) e chi ne ha 50 anni con (aquila di diamante).

Ecco l’elenco completo dei premiati, fra i quali volti noti e notissimi del commercio provinciale come il gelataio da generazioni Piero Pacini, Umberto Tenucci, Alessandra Giusfredi e lo stesso presidente di 50 & Più, Antonio Fanucchi, che ha ricevuto l’aquila di diamen

Argento

Claudio Biagini, articoli Pesca, Lunata; Daniele Bonini, panetteria gastronomia, Capannori; Caterina Cagnoni, bar alimentari, Lammari; Alessandro Davini, ingrosso alimentari, Marlia; Pietro Davini, bar ristorante, Antraccoli; Letizia Del Carlo, abbigliamento, Capannori; Alessandra Giusfredi, Signa, Segromigno in Monte; Diego Landucci Pellegrini, gioielleria, Lucca; Angelo Paoli, abbigliamento, Segromigno in Piano; Gianfranco Pucci, macelleria, Viareggio

Oro

Giuseppe Bertuccelli Fanucchi, ferramenta, Porcari; Lauretta Gavazzi, bar ristorante, Barga; Alessandro Giannini, macellaio, Altopascio; Roberto Lippi, ottica, Lunata; Iliana Nutini, calzature, Lucca, Piero Pacini, gelateria, Lucca, Gianita Pagliai, alimentari, Lucca, Francesco Pellegrini, ingrosso per la casa, Marlia; Marco Romei, macellaio, Piazza al Serchio; Rodolfo Rossi, agente di commercio, Capannori

Foto 3 di 4







Diamante

Riccardo Barsotti, macelleria, Bargecchia Massarosa, Adriana Berti, bar alimentari, Gragnano; Gabriella Bravi, ingrosso alimentari, Roggio Vagli di Sotto; Pietro Coletti, ingrosso alimentari, Roggio Vagli di Sotto; Antonio Fanucchi, antinfortunistica, Segromigno in Monte; Patrizia Giometti, bar norcineria, Massa Macinaia; Carla Giurlani, panificio alimentari, Lucca; Elisetta Maria Marchetti, bar, San Marco Lucca; Guido Nannizzi, macellaio, Pieve Fosciana; Marcello Tambellini, alimentari, Sant’Alessio; Umberto Tenucci, abbigliamento, Lucca; Giuliana Turingia, Montecarlo, Lucc