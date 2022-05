Contributi per gli affitti, nuovo bando dal Comune

E’ stato pubblicato questa mattina (30 maggio) il bando per l’integrazione dei canoni di affitto relativi all’anno 2022.

L’avviso si rivolge a quei nuclei familiari, peraltro aumentati con la crisi economica legata al Covid, che non sono così indigenti da poter accedere a una casa di edilizia residenziale pubblica, ma nemmeno così agiati da riuscire a mantenersi un’abitazione sul mercato privato.

Da oggi, dunque, e fino al 30 giugno, queste famiglie possono fare domanda per ottenere un contributo utile al pagamento dell’affitto della propria abitazione. I moduli sono reperibili sul sito del Comune e potranno essere ritirati anche direttamente all’ufficio casa di via Santa Giustina o all’ufficio per le relazioni con il pubblico di via del Moro.

La domanda dovrà essere sottoscritta, compilata in ogni sua parte e corredata della necessaria documentazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Le richieste dovranno pervenire in uno dei seguenti modi: per mail a protocollo@comune.lucca.it, per Pec a comune.lucca@postacert.toscana.it, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano all’ufficio protocollo di piazza San Giovanni Leonardi.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha destinato al bando per i contributi per l’affitto 300.000 euro, risorse che andranno ad aggiungersi a quelle che saranno messe a disposizione dalla Regione Toscana. La graduatoria, che sarà pubblicata una volta chiusi i termini del bando e che sarà valida per tutto il 2022, sarà distinta in due fasce, la “A” e la “B”. Saranno inserite in fascia A le famiglie con un valore Ise uguale o inferiore a 13.619,58 euro,

un’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore Ise, non inferiore al 14% e

un valore Isee non superiore a 16.500 euro. L’inserimento nella fascia B sarà determinato invece da un valore Ise compreso tra13.619,58 euro e 29.545,98 euro, un’incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 24% e un valore Isee non superiore a 16.500 euro.

Ogni anno sono diverse centinaia le famiglie che fanno richiesta e ottengono un contributo per il pagamento dell’affitto: nel 2021, su 858 domande presentate, sono state ammesse al contributo 764 nuclei familiari, di cui 611 inseriti in fascia A e 157 in fascia B.

Per avere informazioni, chiarimenti o per un eventuale supporto nella compilazione delle domande, è possibile contattare l’ufficio casa ai seguenti numeri telefonici: 0583- 442635, 442955, oppure agli indirizzi mail sbrunellli@comune.lucca.it, aturco@comune.lucca.it .