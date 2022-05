Lavori sulla Sarzanese, Francesconi (Pd) replica a Fdi: “Da mesi sollecitiamo Anas”

“Il ‘cantiere fantasma’ sulla Sarzanese è una questione di Anas, che come amministrazione stiamo già sollecitando da mesi”. Così il consigliere del Partito democratico Dante Francesconi replica alle affermazioni degli onorevoli Fdi Andrea Delmastro e Riccardo Zucconi, che hanno annunciato di voler portare il caso in parlamento.

“Mi preme precisare che l’attuale capolista dei candidati di Fratelli d’Italia al prossimo consiglio comunale Alessandro Di Vito nonché attuale consigliere comunale nel penultimo consiglio del 27 aprile scorso ha presentato una raccomandazione proprio inerente a questa problematica alla quale ho subito risposto nel merito. Peccato che in consiglio comunale non fosse presente l’esponente di Fdi Nicola Buchignani e magari non è stato informato degli sviluppi della vicenda – replica Francesconi -. Perciò vorrei sgomberare il campo da possibili speculazioni elettorali e confermo ciò che già ho detto durante il consiglio comunale: Anas ci ha comunicato che al più presto saranno allestiti i cantieri per il ripristino della carreggiata. Tutta l’amministrazione comunale in carica e il candidato sindaco Francesco Raspini in testa ci stiamo occupando del caso (da ottobre 2021) con continui solleciti a tutti i livelli ai dirigenti Anas. Quindi come già più volte ribadita questa è una questione di Anas e l’amministrazione si sta interessando in tutti modi possibili e immaginabili. Se chi ha ruoli istituzionali come i consiglieri regionali e gli onorevoli anziché venire a fare le sfilate a Lucca per la campagna elettorale si attivasse con gli enti diversi dal comune ci farebbe un cortese favore”.