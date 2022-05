Lucchesi nel mondo, Del Bianco intervistata da rivista Usa per gli italiani all’estero

Il 17 maggio scorso è uscita su di una prestigiosa rivista per gli italiani all’estero, We the italians, l’intervista fatta alla presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, dallo stesso fondatore e Ceo della rivista, Umberto Mucci, riguardo ai temi dell’emigrazione italiana e delle sue peculiarità regionali e storiche con un particolare accenno alla migrazione lucchese.

L’attività di We the Italians, two flags one heart è iniziata nel 2011 come una compagnia di media dedicata alla promozione dell’Italia negli States e diventando negli anni un punto di riferimento per gli italo-americani all’estero. Al centro dell’interesse della rivista la testimonianza di personalità che raccontino i rapporti tra Italia e Stati Uniti e proprio su questo argomento verte l’intervista rilasciata dalla Lucchesi nel Mondo, una delle principali associazioni di emigrazione in Italia.

La presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo ed ex presidente di Unaie e membro dell’ufficio di presidenza del Consiglio dei Toscani all’estero, Ilaria Del Bianco, è stata portavoce del caleidoscopico panorama migratorio italiano.

Tra i temi affrontati la definizione del ruolo, in Italia e all’estero, delle associazioni di emigrazione, così come delle loro differenze regionali, le cause di questo fenomeno sociologico ad oggi così diffuso e le sue conseguenze sulla società del futuro. Ampio spazio nell’intervista è stato dedicato anche all’impegno ed alle iniziative organizzate dalla Lucchesi nel Mondo per il mantenimento delle relazioni con i conterranei e le comunità all’estero ed al ruolo significativo assunto negli ultimi anni dall’associazione per la promozione del turismo delle radici e, più in generale, del territorio lucchese nel mondo.

Per approfondire si rende disponibile il link all’intervista, fruibile sia in italiano che in inglese: (clicca qui).