Violenza di genere, il premio Pez Award 2022 alla Conferenza zonale della Piana di Lucca

La Regione Toscana, durante la Fiera Didacta a Firenze, ha assegnato alla Conferenza conale della Piana di Lucca il premio Pez Award 2022, contrasto agli stereotipi di genere (menzione speciale) sul progetto laboratoriale dell’ambito disagio-contrasto alla violenza di genere, dal titolo Non ci sto condotto dall’associazione Aedo negli istituti scolastici Iis Machiavelli e il polo scientifico tecnico professionale Fermi-Giorgi di Lucca.

A ritirare il premio era presente una piccola delegazione composta dall’assessora alle politiche formative e di genere del Comune di Lucca, ente capofila, la dirigente, la coordinatrice pedagogica dell’ufficio conferenza zonale e una piccola rappresentanza delle scuole. Un nuovo riconoscimento al lavoro svolto sul territorio lucchese in ambito educativo, formativo e di innovazione scolastica.

Il progetto premiato finanziato con i fondi Pez 2021-22 rientra nel progetto più ampio È finito il tempo di violare, nato in memoria di Alessandra Biagi e Anastasya Stanevich, studentesse dell’istituto Machiavelli, vittime di femminicidio, uccise per mano dei loro partner. Il progetto nel tempo si è delineato in collaborazione con il Polo Fermi Giorgi, per favorite uno scambio di idee e pensieri tra giovani studenti.

Il progetto dà rilevanza alla percezione dell’identità di genere, che si integra con la dimensione pienamente umana, il rispetto dell’altro e delle diversità, il riconoscimento dell’identità attraverso i vissuti emozionali e i desideri di ognuno. Ha interessato nel suo evolversi diverse istituzioni sul territorio fa cui la Squadra anticrimine della Questura di Lucca, le associazioni antiviolenza, come l’associazione Luna di Lucca, l’associazione Casa delle donne di Viareggio.

Gli incontri formativi dei ragazzi con il personale della Questura, prendono in considerazione le diverse forme di violenza, da quella familiare, personale, affettiva, emotiva, di coppia, individuando anche i diversi tipi di personalità violente. Tra queste anche la personalità dello stalker e del bullo.