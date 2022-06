Si è svolta questa mattina (2 giugno) in Cortile degli Svizzeri, come da tradizione, la cerimonia per il 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica.

Un ritorno alla normalità apprezzato da autorità ma anche dai cittadini che poco a poco, nonostante il forte caldo, hanno riempito la piazza con le bandiere tricolore. Una cerimonia, quella di stamattina, che ha visto protagonisti soprattutto i giovani: tanti infatti gli studenti delle scuole della Piana arrivati in Cortile degli Svizzeri per ricevere il premio dedicato al progetto scolastico Viviamo la Costituzione.

La celebrazione, iniziata alle 9,30, è stata organizzata come sempre dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia e il Comune di Lucca e con la partecipazione delle associazioni combattentistiche, patriottiche e d’Arma e del Corpo musicale Giacomo Puccini di Nozzano Castello che durante tutto l’arco della cerimonia ha omaggiato i presenti con note musicali.

Dopo l’emozionante alzabandiera e l’inno nazionale, l’immancabile lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A prendere la parola, prima della premiazione dei ragazzi, anche il prefetto di Lucca Francesco Esposito: “Lo scorso anno eravamo sempre in piena emergenza sanitaria e la cerimonia si svolse in modalità ridotta. Sognammo di tornare presto alla normalità e di invitare, quando possibile, i nostri ragazzi, i nostri giovani. Così abbiamo fatto quest’anno, lanciando, grazie all’ufficio scolastico territoriale, un progetto ambizioso e ricco di significato. La costituzione ha bisogno ogni giorno di combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, la volontà, la propria responsabilità. La più grande offesa che possiamo fare balla costituzione è l’indifferenza. La sovranità appartiene al popolo, la Repubblica, la costituzione siamo noi”.

Una cerimonia emozionante anche per la consegna delle onorificenze e delle medaglie d’onore ai deportati ed internati nei lager nazisti. Un forte e sincero applauso ha unito il pubblico ma anche tutte le autorità presenti.

Nel plotone, insieme ai vigili del fuoco e ai componenti delle forze armate, sull’attenti anche le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana: questa mattina, a Roma, una crocerossina di Lucca sarà presente alla parata delle celebrazioni del 2 giugno, scelta dopo una rigidissima selezione. Grande orgoglio non solo per l’associazione di volontariato ma anche per tutti i lucchesi.

