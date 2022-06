Lucca, fondi al Comune per realizzare il portale dei servizi digitali

L’amministrazione comunale di Lucca ha ottenuto 328.000 euro di nuovi finanziamenti nell’ambito dei bandi della pubblica amministrazione digitale 2026, che serviranno per rinnovare completamente il sito del Comune e per realizzare un portale di servizi full digital rivolti al cittadino.

In particolare, 96.000 euro verranno utilizzati per il rifacimento del sito web che sarà riorganizzato in modo più user-friendly per l’utente, con requisiti di accessibilità in linea con quelli stabiliti dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId) in modo da consentire una facile navigazione non solo da pc, ma anche da smartphone, che ormai risulta essere la modalità di accesso sempre più utilizzata. 232.000 euro saranno invece utilizzati per creare un vero e proprio portale di servizi al cittadino, che saranno interamente attivabili e fruibili online. I servizi del portale saranno i più diversi: ci sarà quello per l’accesso agli atti, o quello per l’iscrizione a concorsi, o ancora l’attivazione dei passi carrabili, solo per fare alcuni esempi. Tutti i servizi, una volta ingegnerizzati e inseriti nel portale, potranno essere attivati e fruiti interamente online, senza dunque doversi recare presso gli uffici per nessuno dei passaggi previsti.

Queste risorse per il sito web e il portale dei servizi vanno ad aggiungersi al finanziamento di oltre 400.000 euro già conseguito sempre nell’ambito dei bandi pubblica amministrazione digitale 2026 e che servirà a facilitare il passaggio di dati dal server al sistema cloud; un processo che l’amministrazione comunale ha già avviato e che questo bando contribuirà a implementare, aumentando così l’efficienza del sistema e rendendolo più impermeabile a guasti e possibili intrusioni esterne.

L’obiettivo di tutti questi interventi è quello di rendere più semplice e immediato possibile il rapporto dei cittadini con il Comune e con i suoi servizi, proseguendo in quell’azione di innovazione portata avanti in questi anni dall’amministrazione comunale.