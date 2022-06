Vivere il Centro Storico: “Priorità ai residenti del centro per le scuole dentro le Mura”

Si trasferiscono in centro storico ma non c’è posto per i bambini alla scuola elementare e alle medie. Un caso che Vivere il Centro Storico ha preso come paradigma.

“Riportare residenza nel centro storico. Questo è il ritornello comune a tutto il mondo politico lucchese di qualsiasi schieramento – dice il comitato – Una operazione peraltro necessaria per evitare che la città murata non sia solo esclusivamente una “mangiatoia”, una Gardaland, oppure un agglomerato di appartamenti per turisti. Peccato che tutto questo si scontri con una realtà assurda e incomprensibile come quella accaduta di recente ad una famiglia che, proveniente da un altra città toscana, voleva trasferirsi in centro e che ci ha contattato spiegando l’ accaduto”.

“Il padre – spiega Vcs – un professionista che parte la mattina e torna la sera era ben disponibile a sopportare i problemi del parcheggio dovuti al fatto di dover lasciare la macchina lontano da casa e condividere uno stallo giallo con gli altri 4,49 autorizzati (questa è la proporzione fra stalli e permessi). La mamma casalinga era ben felice di vivere senza macchina, fare la spesa sotto casa, fare acquisti presso il negozio dietro l’angolo e accompagnare i figli a scuola andando a piedi. Peccato che sono venuti fuori ostacoli fino ad allora inimmaginabili. I figli non sono stati accettati dalle scuole dentro le Mura per mancanza di disponibilità. Mentre per il piccolo, che frequenta le elementari, il problema è stato risolto rivolgendosi ad una scuola privata, il che rappresenta un costo, ma che si trova comunque dentro le Mura, per il figlio maggiore che frequenta le medie il problema è irrisolvibile: deve andare fuori del centro e quindi a chilometri di distanza. Conclusione: le scuole all’interno delle Mura vedono una grande affluenza di studenti che vivono fuori, mentre quelli che vivono dentro sono costretti ad andare fuori per mancanza di posti disponibili”.

“Questo significa – conclude Vcs – che c’è un traffico veicolare provocato da chi porta i figli a scuola dentro le Mura e un analogo traffico di chi, vivendo dentro le Mura, deve accompagnare i figli a scuole che si trovano a chilometri di distanza fuori dalla città. Probabilmente questa famiglia rinuncerà a venire a Lucca per abitare in via Fillungo come avrebbero desiderato, ma non sarebbe logico dare all’indirizzo di residenza la priorità per l’ammissione scolastica? In fin dei conti anche la logica ed il buon senso hanno i loro diritti”.