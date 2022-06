Turismo vip a Lucca: John Elkann con la famiglia a spasso per la città

Presenze vip, oltre a tanti turisti, per le vie del centro cittadino.

In questi giorni è stato ‘avvistato’ per le vie della città, a godere assieme alla moglie Lavinia Borromeo e ai figli delle bellezze del centro storico, John Elkann, nipote di Gianni Agnelli ed imprenditore rampollo di una delle più grandi famiglie italiane di industriali.

Per Elkann un giro della città con tanto di visita, fra l’altro alla Torre Guinigi. E non sono mancati momenti di relax come la sosta a I gelati di Piero in via Roma.

John Elkann ha voluto scegliere due dei gusti speciali nati dall’estro di Piero Pacini: Maestro, dedicato a Puccini, e Caravaggio. Il figlio, invece, un abbinamento di cocco e melone dalle caratteristiche molto estive.