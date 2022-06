Certificati medici elettorali, ecco dove ottenerli

In vista delle elezioni del 12 giugno – che nella Piana di Lucca riguarderanno i comuni di Lucca e Porcari – l’Azienda Usl Toscana nord ovest comunica le sedi aperte per ottenere i certificati medici elettorali.

Chi è interessato a ottenere le attestazioni mediche per votare in un’altra sezione del comune senza barriere architettoniche o a ottenere i certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore può rivolgersi: domani (8 giugno) dalle 9 alle 11 al centro sanitario di Capannori (ambulatorio del medico di comunità) in piazza Aldo Moro, giovedì (9 giugno) dalle 8,30 alle 9,30 al centro sanitario del Turchetto (ambulatorio del medico di comunità) in piazza Nenni 1, venerdì (10 giugno) dalle 8 alle 9 a Campo di Marte edificio C piano terra, nell’ambulatorio della continuità assistenziale (guardia medica) mentre sabato (11 giugno) e domenica (12 giugno) dalle 9,30 alle 11 sempre a Campo di Marte ma edificio O, piano terra, nell’ambulatorio n.1 della medicina legale.

Per il rilascio dei certificati è necessario che l’interessato sia presente alla visita del medico incaricato, abbia con sé un documento di identità valido, produca documentazione sanitaria specialistica o di invalidità civile.