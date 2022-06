Progetto Inhabit, due ditte restano in lizza per la realizzazione di percorsi per gli amici a quattro zampe

Due ditte si aggiudicano la procedura negoziata per la realizzazione delle così dette animal lines, spazi di relazione tra uomo e animali per il progetto europeo Inhabit. Dopo una prima procedura andata deserta, l’amministrazione comunale ha ampliato il numero delle ditte che hanno partecipato al bando e sono pervenute entro le 10 di ieri (7 giugno), due offerte, una dalla Cons Edil srl di Firenze e l’altra da Centro legno ambiente società cooperativa agricola forestale di Castelnuovo Garfagnana. Il presidente del seggio di gara, dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione presentata dai partecipanti, dichiara che entrambe vengono ammesse alla fase successiva di gara. L’importo base d’asta di 282197 euro, proveniente da fondi dell’Unione Europea ha lo scopo di realizzare infrastrutture adeguate per dei percorsi per gli amici a quattro zampe.

All’interno dei percorsi verranno inoltre creati tre spazi protetti interamente dedicati al rapporto uomo-animale, con attrezzature per favorire il gioco e pienamente rispettose dell’ambiente circostante. Secondo il progetto definitivo approvato dalla giunta Tambellini a metà febbraio, i tre spazi saranno realizzati nel parcheggio della Vecchia Guardia vicino al Parco fluviale, dietro l’obitorio a Campo di Marte, nell’area a verde compresa fra il parcheggio e la ferrovia e infine un terzo spazio protetto sorgerà a San Concordio, in via della Formica, fra il parco della Pace ed il Parco Saharawi.

Le così dette Animabili, rientrano nel progetto europeo Inhabit (INclusive Health And wellBeing In small and medium size ciTies), con lo scopo di attuare soluzioni innovative per promuovere la salute e il benessere inclusivi nelle città. Il tema scelto da Lucca si concentra sul rapporto tra uomo e animale, per creare la prima smart city europea “a misura di animale”.