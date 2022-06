San Marco, una piazza intitolata al medico e benefattore Paolo Francesco Finucci

Questa mattina (8 giugno) il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore alla mobilità e decoro urbano Gabriele Bove hanno scoperto la targa di intitolazione di una piazza del quartiere di San Marco a Paolo Francesco Finucci (1861-1932) medico condotto del quartiere e benefattore.

La memoria di Finucci ha raggiunto i nostri giorni per l’impegno nella professione soprattutto a favore dei meno abbienti: capitano medico della Croce Rossa prestò servizio in Garfagnana dopo il terribile terremoto del 1920 e fu medico della Cucirini Cantini Coats. Fondatore di una sezione della Società San Vincenzo De’ Paoli, con Ferdinando Martini creò una società di mutuo soccorso per la classe operaia.

La piazza si trova all’angolo fra via San Marco e via Italico e Quirino Baccelli, alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai discendenti e partenti del medico, amici della famiglia e semplici cittadini del quartiere.