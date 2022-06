Panathlon: “Palestra all’ex Cavallerizza Ducale, si rispettino gli impegni presi”

La palestra all’ex Cavallerizza? “Speriamo fiduciosi nel rispetto degli impegni presi”. Lo dicono dal Panathlon Club di Lucca, che si augura che i lavori si concludano entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

“Nel mese di febbraio il Panathlon Club di Lucca era intervenuto – si spiega in una nota – per sollecitare l’ultimazione dei lavori alla palestra nella ex Cavallerizza Ducale, nel centro storico di Lucca accanto all’Ostello della Gioventù, chiedendo che fosse pronta per l’inizio dell’anno scolastico. Era immediatamente arrivata la rassicurante risposta della Provincia di Lucca, accolta con grande soddisfazione dal Panathlon, che aveva confermato la conclusione dei lavori per questa estate”.

“Lo scorso 12 maggio, nel corso di un sopralluogo effettuato da tutti gli enti interessati – prosegue la nota -, era arrivata un’ulteriore rassicurazione sul termine dei lavori entro l’inizio della scuola.

Questo nonostante che il ritardo nell’esecuzione dell’intervento lo avesse fatto coincidere con il superbonus edilizio, l’esplosione del costo dei materiali e la mancanza degli stessi sul mercato. Mentre la scuola sta terminando e considerando che è presumibile che in estate ci sia qualche settimana di ferie anche per i lavoratori delle ditte coinvolte, il Panathlon Club di Lucca interviene nuovamente soltanto per ribadire il proprio ruolo di vigilanza e di segnalazione costruttiva dei bisogni del mondo dello sport e della scuola e per confermare l’auspicio che i lavori vengano davvero conclusi prima dell’avvio dell’anno scolastico”.

“Speriamo fiduciosi nel rispetto degli impegni – chiude il Panathlon nel suo ulteriore intervento – perché sarebbe un vero peccato se i nostri ragazzi non potessero usufruire dell’impianto nella ex Cavallerizza fin dal mese di settembre”.