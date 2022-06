Assemblea dei soci per l’associazione Silvana Sciortino

L’assemblea generale dei soci dell’associazione Silvana Sciortino è convocata per lunedì (27 giugno) alle 14,30 in prima convocazione e alle 15 in seconda convocazione alla sede legale in via Antonio Mordini 48, a Lucca, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, i cui dati erano già stati comunicati nell’assemblea del 25 marzo.

È possibile delegare al voto un altro socio. Ogni socio non può essere delegato da più di tre soci.