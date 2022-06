Camera di Commercio, dal 1 luglio diventa effettivo l’accorpamento

Dal prossimo 1 luglio la Camera di Commercio di Lucca cesserà d’esistere, perché confluirà in un nuovo organismo che la accorpa a Pisa e Massa Carrara. Un effetto del decreto del ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 che, come ormai noto, ha fatto sorgere la Camera di Commercio Toscana nord ovest che avrà sede a Viareggio.

Il nuovo ente subentrerà in tutte le posizioni giuridiche attive e passive della Camera di Commercio di Pisa, della Camera di Commercio di Lucca e della Camera di Commercio di Massa Carrara.

Di fatto per le imprese formalmente non cambierà nulla se non il nome: tutti i contratti vigenti alla data di accorpamento, infatti, proseguiranno in capo al nuovo soggetto giuridico fino alla loro naturale scadenza e manterranno i medesimi codici Cig ed eventuali Cup comunicati in sede di aggiudicazione.