A11, chiude una notte il raccordo Lucca Viareggio in direzione Pisa

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di riposizionamento dei new jersey e di rifacimento della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, dalle 21 di martedì (14 giugno) alle 6 di mercoledì 15, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il raccordo Lucca-Viareggio e Pisa nord, in direzione di quest’ultima.

Nella stessa notte, ma con orario 20 alle 6, sarà chiusa l’area di servizio Migliarino nord, situata all’interno del tratto.

In alternativa, chi è diretto verso Pisa/Genova, dovrà proseguire sulla A12 Livorno-Sestri Levante, di competenza Salt.