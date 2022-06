S. Marco, rivolta per il divieto di accesso ai non residenti in via Lucio Papa III

Protestano gli abitanti di via Lucio Papa III per alcuni cartelli posti nei giorni scorsi che vietano l’accesso ai non residenti.

“Improvvisamente – spiega a nome dei residenti Genni Morotti – ci siamo ritrovati isolati per tutela del condotto, in realtà da anni trascurato totalmente, fino ad arrivare a questa decisione che lede solo noi residenti e non risolve certo il problema del cedimento del manto stradale. Una decisione che impedisce non solo a parenti e amici di venire a trovarci, ma anche chi deve fare interventi nelle abitazioni e i corrieri non possono raggiungere le nostre case. Concordiamo che per la tutela del condotto sia necessario ridurre la percorrenza della strada, ma chiediamo i modificare la segnaletica aggiungendo la possibilità di accesso alle residenze, in modo da non condannarci a questo isolamento sociale”.