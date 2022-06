Da Londra a Lucca in bicicletta per scoprire la terra degli avi

Ha raggiunto Lucca da Londra per riscoprire la terra dei suoi avi. E’ l’impresa di Roberto, accompagnato dal padre Rob, che è giunto oggi (14 giugno) a Lucca, dopo aver percorso oltre 1.500 chilometri in bici. Partito dalla city 20 giorni fa in solitaria, è stato raggiunto dal padre a Marsiglia.

Nato in Sud Africa, trasferitosi poi a Londra per lavoro, ha in parte origini lucchesi. Il nonno Francesco era nato a Vicopelago, emigrato poi negli anni ’30 in Sud Africa. Roberto molte volte è venuto a Lucca a trascorrere le vacanze, ma farlo in bici per lui è stata non solo una sfida con se stesso, ma anche un modo per ricordare il nonno al quale era molto legato. Ad attendere i due ciclisti sul piazzale del caffè delle Mura, con uno striscione di benvenuto, la mamma e i cugini provenienti dal Sud Africa, la nonna Ornella e la zia che abitano a Lucca.

Prossimo obiettivo è la riscoperta di Lucca e del suo territorio naturalmente in bici.