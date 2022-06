“No all’accorpamento delle classi”, protestano i genitori degli alunni della Lombardo Radice

I tagli ai docenti continuano a creare malumori e onde di protesta a Lucca. Anche alla scuola primaria Lombardo Radice di viale Castracani i genitori sono in rivolta e chiedono di fermare l’accorpamento delle classi.

I genitori dei bambini delle sezioni allestite durante il periodo della pandemia hanno chiesto per stamani (15 giugno) un incontro con il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale e terranno un sit-in in piazza Guidiccioni dalle 11 in attesa dell’esito del confronto. “Chiediamo – spiegano i genitori della terza C del plesso – che i nostri figli, dopo due anni in cui hanno affrontato insieme un percorso che li ha fatti diventare un gruppo, non siano nuovamente divisi in classi più affollate, vanificando quanto è stato fatto in nome di tagli e razionalizzazioni che poco hanno a che fare con la didattica”.