Scuola e Impresa: il percorso formativo compiuto dagli studenti dell’Ite Carrara si è chiuso con la Renato Corti Spa.

L’attività si è conclusa lunedì (13 maggio) scorso con una visita alla sede fiorentina della Renato Corti Spa, azienda nata a Milano nel 2008 e divenuta nel tempo, grazie alla produzione di borse in pelle per l’alta moda, punto imprescindibile di riferimento per Chanel e altri brend mondiali di spicco, ma il progetto, nato dalla collaborazione fra la professoressa Santina Di Lallo ed il consulente aziendale dottor Massimo Brogi, si è dipanato step by step lungo i mesi di aprile e maggio, coinvolgendo in una straordinaria avventura culturale e formativa la 5SA dell’Istituto.

Nella fase iniziale, svoltasi a scuola, del percorso, gli studenti hanno prima seguito una lezione tenuta dal dottor Brogi, che ha descritto l’azienda in oggetto ed il suo mercato di riferimento, poi, divisi in gruppi, simulando la propria appartenenza all’impresa, si sono impegnati nella compilazione del Business Model Canvas, uno strumento strategico innovativo di Business Design, ideato da Alexander Osterwalder, che si avvale del linguaggio visivo per rappresentare, attraverso la caratterizzazione di nove settori (Segmenti di clientela, valore offerto, canali , relazioni con i clienti, flussi di ricavi, attività chiave, risorse chiave, partner chiave e struttura dei costi) il framework di un’azienda, dunque il modo in cui essa crea, distribuisce e cattura valore per i propri clienti in una cornice nella quale realizzabilità e desiderabilità poggiano sulla irrinunciabile base della sostenibilità.

Dopo un incontro successivo – anch’esso organizzato nei locali dell’Istituto – in cui la lezione teorica si è intrecciata con la condivisione di un bilancio reale dell’azienda focalizzato sugli effetti della pandemia, la classe, accompagnata dalla propria insegnante, si è recata allo stabilimento di Scandicci dove è stata accolta dalla dottoressa Veronique Montel, responsabile delle risorse umane, dal dottor Giorgio Martini, senior product manager, e dalla dottoressa Elisabetta Contu, responsabile del reparto pelletteria. Grazie alla loro guida solerte e accurata, dovuta alla unanime consapevolezza del valore delle persone e, in particolar modo, dei giovani, la visita non solo ha messo in grado gli studenti, molto apprezzati per la curiosità e le capacità palesate, di comprendere in modo articolato e approfondito gli aspetti strutturali che consentono alla società di garantire ai propri clienti un livello di qualità adeguato al loro target, ma si è trasformata in un’esperienza di grande valore umano e culturale.

L’intero progetto è stato reso possibile dal supporto finanziario della Camera di Commercio di Lucca, da sempre attiva e propositiva nei rapporti di collaborazione con gli istituti di istruzione del territorio.