Dal rinnovo delle tessere al voto domiciliare: una guida verso il ballottaggio

Conto alla rovescia per il ballottaggio di domenica (26 giugno). In vista del secondo turno, l’ufficio elettorale di Lucca farà delle aperture straordinarie per tessere smarrite o da rinnovare.

Tessere elettorali. Per il ritiro di tessere elettorali non consegnate, o da ristampare con l’indirizzo aggiornato, o da duplicare per deterioramento, smarrimento, o esaurimento, l’ufficio elettorale del Comune di Lucca di via San Paolino, resterà aperto secondo il seguente calendario straordinario: martedì (21 giugno) dalle 8,30 alle 18; mercoledì (22 giugno) dalle 8,30 alle 18; giovedì (23 giugno) dalle 8,30 alle 18; venerdì (24 giugno) dalle 8,30 alle 18; sabato (25 giugno) dalle 8,30 alle 18; domenica (12 giugno) – in concomitanza con le votazioni – dalle 7 alle 23.

L’elettore si dovrà presentare munito dei documenti compresa la vecchia tessera se ne è ancora in possesso. È possibile ritirare la tessera elettorale per un familiare o un conoscente, purché si abbia con sé la fotocopia dei documenti della persona interessata, recante una dichiarazione di delega firmata.

Voto domiciliare. Entro e non oltre mercoledì (22 giugno), l’elettore affetto da gravi infermità, purché nel pieno delle proprie facoltà mentali, può confermare o fare nuova richiesta di voto domiciliare. La persona interessata o chi la assiste dovrà rivolgersi all’Ufficio elettorale, alla mail protocollo@comune.lucca.it, precisando: cognome, nome, data e luogo di nascita dell’elettore interessato, il suo indirizzo, i recapiti telefonici, allegando anche copia dei documenti e della documentazione medica di cui si è in possesso. I dati personali saranno mantenuti riservati e utilizzati al solo fine di garantire il diritto di voto.

Voto domiciliare per isolamento Covid. Gli elettori in condizioni di isolamento per covid19 possono avvalersi del diritto di voto a domicilio facendo pervenire entro e non oltre le 10 di sabato (25 giugno), via mail a protocollo@comune.lucca.it, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante le proprie generalità: cognome, nome, data e luogo di nascita, numero di telefono, il proprio indirizzo completo, il numero della propria tessera elettorale, l’indirizzo completo del luogo in cui si è in isolamento. I dati personali saranno mantenuti riservati e utilizzati al solo fine di garantire il diritto di voto.

Accesso agli elettori non deambulanti. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non fosse accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto presso le sezioni sotto indicate, prive da barriere architettoniche: sezione 1 Centro storico Pia Casa, via Santa Chiara 6; sezione 13 San Marco via I. e Q. Baccelli 71 alla scuola elementare Martini; sezione 26 Sant’Anna via Matteotti alla scuola elementare; Sezione 39 San Vito in via Pesciatina, 1194 scuola materna; sezione 47 Nozzano Castello in via di Balbano, 78 scuola elementare; sezione 53 Monte San Quirico in via della Chiesa di Monte San Quirico 621 scuola elementare; sezione 62 San Concordio in Contrada in viale San Concordio, 483/A scuola elementare; sezione 68 San Lorenzo di Moriano via di Mammoli scuola elementare; sezione 75 San Lorenzo a Vaccoli in via di Vaccoli scuola elementare. L’amministrazione ricorda che in ogni caso a norma di legge l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune.

Servizio di trasporto per i non deambulanti. Il Comune di Lucca ha affidato il servizio all’arciconfraternita di Misericordia di Lucca, in via Cesare Battisti, 2 in centro storico (tel. 0583 494902 – email segreteria@misericordialucca.org). Coloro che intendono usufruirne, dovranno prenotarsi direttamente all’associazione, preferibilmente entro le 12 di sabato (25 giugno) e le 16 di domenica (26 giugno).

Assistenza al voto. Per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto la legge prevede la possibilità di presentare una richiesta al Comune al fine di ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, sulla tessera elettorale, ciò per evitare all’elettore di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato.

Per avere maggiori informazioni, le persone che sono in difficoltà o hanno limitazioni fisiche, prima di rinunciare all’esercizio del voto, possono contattare in prima persona o attraverso un familiare o un conoscente l’Ufficio elettorale alla email elettorale@comune.lucca.it o al telefono 0583 442106.