Pioggia di multe in via di Moriano: “Ma l’autovelox non è la soluzione”

“Se l’obiettivo è mettere in sicurezza una via di collegamento importante tra Monte San Quirico e Ponte a Moriano ed educare la popolazione a un comportamento virtuoso alla guida, mi domando perché non si sia pensato ad altri metodi come ad esempio i dossi artificiali in prossimità delle abitazioni, oppure una multa simbolica per un periodo sperimentale di 6 mesi (5 euro o 10 euro in base al differenziale di velocità)”. A dirlo è una donna che in pochi giorni è stata multata per 3 volte, due nello stesso giorno, dall’autovelox piazzato sulla via di Moriano a Lucca.

Secondo l’automobilista l’occhio bionico piazzato nel luogo dove si trova adesso rischia di non essere efficace. “Se mi notificate la multa dopo 1 mese e mezzo – scrive in un post su Facebook -, io non ho il tempo di metabolizzare il nuovo sistema, spesso dimentico pure l’esistenza dei due dispositivi, perché per noi residenti è abitudinario percorrere quella strada e psicologicamente si pensa a guidare senza guardare il contachilometri, perché conosciamo bene quel percorso e sappiamo anche quanto sia importante andare piano”.

“Chiedo a chi amministra o amministrerà questa città di porre rimedio e pensare a uno sconto sulle multe se non al loro annullamento, perché non è pensabile che si faccia cassa con centinaia di migliaia di euro estorti in questo modo – afferma -. Non oso pensare a quante altre multe riceverò, ma so che mi viene da piangere. Non state dando alcun esempio. State solo dimostrando la vostra incapacità di affrontare i problemi, o di risolverli con le scorciatoie. Sono molto arrabbiata, oltre che in ansia, e come me tanti concittadini che vivono nel Morianese”.