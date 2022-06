Sbadieratori e musici di Lucca, successo al torneo Arduino della Palude

Gli sbandieratori e musici Città di Lucca nel pomeriggio di ieri (18 giugno) hanno partecipato al torneo Arduino della Palude organizzato dalla contrada Monticelli di Quattrocastella con il patrocinio della Lega italiana sbandieratori.

I giovani alfieri lucchesi hanno sfidato nelle gare di singolo, coppia e piccola squadra gli sbandieratori di Gallicano, Calenzano, Foligno e della Contrada Monticellli di Quattrocastella riuscendo ad conquistare il primo posto nella gara di singolo con Matteo Brogi (campione italiano in carica), nella piccola squadra con Brogi, Emanuele Lucchesi, Federico Degl’Innocenti e Antonio Milone mentre nella gara di coppia oro per Brogi e Lucchesi ed ottimo terzo posto con Gianluca Mazzoni e Milone.

Grazie ai risultati nelle singole specialità gli sbandieratori Città di Lucca hanno conquistato il torneo ed hanno dedicato le loro vittorie a Paolo Bomprezzo storico collaboratore della palestra della scuola media Carlo Del Prete recentemente scomparso ed al quale i ragazzi di Sant’Anna erano molto legati per averlo avuto come figura di riferimento in tutti questi anni di allenamenti.